Порошенко потратил на агитацию в два раза больше Зеленского

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко с 7 по 13 апреля потратил на агитацию почти в два раза больше, чем штаб другого кандидата на пост главы государства — лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского. Это следует из отчета Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), передает «Интерфакс-Украина».

Как отмечается, за указанный период штаб Порошенко потратил на предвыборную агитацию «почти 97 миллионов гривен», в то время как штаб Зеленского — 50,43 миллиона. При этом расходы действующего президента не превысили сумму, сформированную в избирательном фонде за отчетный период, — 99,9 миллиона гривен.

Расходы Зеленского, напротив, превысили ту сумму, из которой был сформирован фонд, — 44,6 миллиона гривен. Перерасход был обеспечен за счет средств с накопительного счета и остатков средств после предыдущих отчетных периодов.

Порошенко финансировал кампанию из собственных средств, в то время как расходы Зеленского взяла на себя выдвинувшая его партия «Слуга народа». НАПК также отмечает, что оба кандидата потратили деньги на цели, предусмотренные законом, нарушений обнаружено не было.

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Аналогичные данные о расходах кандидатов привело украинское общественное движение «Честно». Таким образом, с учетом расходов на первый тур Порошенко потратил на агитацию более 500 миллионов гривен (1,2 миллиарда рублей), а Зеленский — 147 миллионов гривен (351,7 миллиона рублей).

Ранее жителям Украины стали поступать телефонные звонки, отвечая на которые, люди прослушивали запись голоса Порошенко с призывом проголосовать за него во втором туре. В штабе действующего главы государства пояснили, что этот ход рассчитан на не определившихся избирателей, число которых достигает 20 процентов. Сколько стоила эта информационная кампания, пока неизвестно.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. Согласно данным последних соцопросов, Зеленского собираются поддержать 73 процента избирателей из числа тех, кто планирует голосовать и определился с выбором. Порошенко поддерживают 27 процентов.

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