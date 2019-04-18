Порошенко дозвонился до избирателей

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Петр Порошенко

Жителям Украины поступают телефонные звонки с просьбой поддержать на выборах действующего президента Петра Порошенко. На автоответчике записан голос самого главы государства, пишет «РБК-Украина».

Как сообщает издание и пользователи Facebook, гражданам Украины звонят с городских номеров с кодом «044». Отвечая на них, люди прослушивают запись голоса Петра Порошенко, который призывает поддержать курс действующего главы государства на выборах 21 апреля.

Голос Порошенко уверяет, что отдав за него голос, украинцы выберут «демократию и достоинство, а не реванш; стабильную гривну, а не инфляцию; путь в Европейский союз и НАТО». В обращении говорится, что главное — сохранить страну и выбрать сильную Украину, а не ту, что «встанет на колени».

Представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, комментируя эти звонки в эфире телеканала «112 Украина», заявил, что, «если бы президент физически мог, он бы позвонил каждому лично». По его словам, эти звонки рассчитаны на не определившихся с выбором избирателей, число которых, по его словам, «еще как минимум 20 процентов». Он также сказал, что утром сам получил такой звонок, подумав, что ему звонит «настоящий» Порошенко. При этом Медведев не уточнил, имеет ли штаб отношение к этой акции.

Среди граждан, получивших звонок от президента, оказался и оппонент Порошенко в первом туре президентских выборов, бывший министр обороны Анатолий Гриценко, о чем он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, результат голосования «уже понятен», и 21 апреля не является «решающим» днем, как утверждает запись голоса Порошенко. «Пять лет предыдущих были (должны были быть!) решающими», — пишет Гриценко, добавляя, что украинцев беспокоит не день голосования, а то, что будет после него.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Украинцам предстоит сделать выбор между актером и бизнесменом Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые набрали в первом туре 30,24 и 15,95 процентов голосов соответственно. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидером президентской гонки остается Зеленский — его готовы поддержать больше 70 процентов украинцев, определившихся с выбором. Сделать выбор в пользу Порошенко готовы только 27 процентов.

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