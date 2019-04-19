Соратник Зеленского нецензурно выразил свое отношение к дебатам

Во время предвыборных дебатов кандидатов президента Украины на сцене стадиона «Олимпийский» в Киеве появился мужчина в одежде бренда с нецензурным названием. Фото разместило агентство РИА Новости.

Он выставил напоказ тесьму поверх худи, на которую нанесен принт в виде слова, означающего индифферентное отношение к происходящему как на украинском, так и на русском языках. Из-за действующего законодательства «Лента.ру» публикует отретушированное фото с замазанным логотипом.

На сайте производителя указано, что данный бренд появился в Нью-Йорке в 2012 году в качестве далеко зашедшей шутки. Аналогичный бренд использует киевский G-THIS.

Стоявший мужчина похож на Евгения Кошевого, соратника Зеленского, телеведущего и актера Студии Квартал-95.

Дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским состоялись ранее 19 апреля. За прениями оппонентов наблюдали, по данным МВД страны, 22 тысячи зрителей. В ходе мероприятия претенденты на пост главы государства встали на колени.

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