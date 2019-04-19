Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.

Каракашев признан виновным в публичном оправдании терроризма, а также в призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета. Его приговорили к шести годам заключения в колонии.

«Поводом для уголовного преследования жителя Евпатории Каракашева послужили опубликованные во "ВКонтакте" видеофайл без названия, текст и комментарий в чате в соцсети. В них следователи нашли призывы к терроризму», — отметил Ладин.

По данным следствия, в постах содержались лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению насильственных, разрушительных действий.

Адвокат добавил, что сам Каракашев связывает произошедшее со своим протестом относительно застройки курортной зоны Евпатории. Уголовное дело против него было возбуждено 31 января 2018 года, а задержание произошло в день проведения общественных слушаний по вопросу застройки.

4 сентября 2018 года сообщалось, что жительница Саратова стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме после публикации в интернете частушек о судьях. По версии следствия, она разместила в интернете высказывания, выражающие «унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки».

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