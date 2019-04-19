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Китай испытал турбовентиляторный двигатель

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Китайские инженеры успешно спроектировали, построили и испытали перспективный турбовентиляторный двигатель, сообщает Global Times.

Издание не раскрывает характеристики силового агрегата, однако отмечает, что двигатель получат малозаметные истребители, стартующие с авианосцев, в частности, FC-31 (J-31).

Проектирование силового агрегата заняло год, а его испытание — полгода. За успешную разработку команда молодых инженеров получит награду.

Global Times пишет, что создание турбовентиляторного двигателя является нетривиальной задачей, а перспективное изделие должно пройти несколько испытаний перед запуском серийного производства.

В октябре 2012 года сообщалось, что истребитель пятого поколения J-31 совершил первый полет.

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