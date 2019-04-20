В КХЛ ошиблись с медалями для хоккеистов ЦСКА и нашли виноватого

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) объяснили ошибку с датами на лентах золотых медалей, которые были вручены игрокам московского ЦСКА после победы в Кубке Гагарина. Комментарий лиги публикует РИА Новости.

В пресс-службе КХЛ заявили, что опечатку допустил субподрядчик, который ошибочно нанес на одну из сторон ленты не ту дату. Представители лиги отметили, что ошибка была обнаружена при получении медалей, однако в связи с долгим сроком производства произвести замену вовремя не удалось. Они пообещали вручить армейцам другие ленты в ближайшее время.

19 апреля ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии команда оказалась сильнее омского «Авангарда» (4-0). Во время церемонии награждения выяснилось, что у некоторых медалей, врученных армейцам, на лентах напечатаны даты сезона-2017/18, а не 2018/19.

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