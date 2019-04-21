Белоруссию заподозрили в русофобии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил изданию «Говорит Москва», что власти Белоруссии проявляют антироссийские настроения.

По мнению Затулина, соседнее государство старается подчеркнуть свой особый, отдельный от России путь и публично отвергает концепцию русского мира. Также политик назвал поведение МИДа Белоруссии в отношении российского посла Михаила Бабича недипломатичным и оскорбительным. Затулин отметил, что такая позиция властей — «симптом», который может привести к кардинальным изменениям в стране.

«С ними нужно — и с людьми, и с идеями, — вести борьбу, противопоставлять им свою точку зрения. Если мы этого не делаем, то эти точки зрения становятся общепринятыми и на следующем этапе уже подталкивают к более радикальным шагам по отрыву от России», — сказал Затулин.

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19 апреля официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что посол России в Минске Михаил Бабич разрушает отношения между двумя странами, поскольку не видит разницы между Россией и другим независимым государством.

В марте текущего года между МИД Белоруссии и Бабичем разгорелась дискуссия после интервью российского посла агентству РИА Новости. Дипломат сделал несколько категоричных заявлений относительно позиции Москвы по дальнейшей интеграции и военным программам, а также подробно с перечислением различных показателей обсудил тему диверсификации экспорта, указав, что экономика Белоруссии получает солидную прибыль от перепродажи российских товаров.

Тогда Глаз раскритиковал интервью российского посла, назвал его «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером», а также потребовал от дипломата разобраться в специфике страны пребывания. Бабич в ответ заявил, что к критике относится спокойно, и выразил мнение, что «эта пена сойдет». Москва потребовала от Минска большего уважения к своему представителю.

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