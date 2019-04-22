Гусман призвал повременить с прогнозами о президентстве бывшего участника КВН

Актер, режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Его слова приводит RT.

По словам Гусмана, пока неясно, каким президентом станет Зеленский, так как он мог сильно измениться за прошедшие годы. «Еще никто не знает, что он такое. Зеленский 20 лет назад — это не Зеленский сегодня. О нем все знают то, что знают все: смотрят замечательную программу "Квартал 95", смотрят его фильмы, смотрят его шоу. Он прекрасный актер и организатор. У него великолепные шоу. Ну а как президент — посмотрим годик-два», — сказал юморист.

Однако одним из качеств Зеленского, которые могут повлиять на управление страной, Гусман назвал харизму. «Он же все время — и правильно — пытался быть любимцем, а не оттолкнуть кого-то, кто за русский язык, кто против русского языка. На Украине есть и западные районы, и южные, Одесса совсем не похожа на Ивано-Франковск ни психологией, ни менталитетом. Одесса, Харьков и Львов — они совсем разные», — высказал свое мнение режиссер.

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Гусман предположил, что мысль пойти в президенты появилась у Зеленского во время съемок сериала «Слуга народа», который рассказывает историю человека из народа, неожиданно ставшего во главе страны. Гусман описал сюжет сериала как «очень смешную и интересную модель, как простой человек попадает в эту гигантскую элитарную ловушку».

«Слуга народа» был снят «Кварталом 95» — продюсерской студией, основанной Зеленским в 1993 году на базе команды КВН «95-й квартал». Студия сняла такие телешоу, как «Хорошие шутки» с Михаилом Шацем, сериал «Сваты», комедии «8 лучших свиданий» и «Любовь в большом городе 3».

Зеленский победил на выборах президента Украины после обработки 99,48 процентов протоколов. В настоящий момент у него 73 процента голосов, у Петра Порошенко — 24,45 процента. Зеленского уже поздравили лидеры многих стран, в том числе Дональд Трамп, Ангела Меркель, Игорь Додон, Александр Лукашенко. Президент России Владимир Путин от поздравлений пока воздержался.

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