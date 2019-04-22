Число погибших от взрывов в Шри-Ланке увеличилось

По меньшей мере 262 человека погибли в результате серии взрывов в Шри-Ланке. Об этом сообщается на сайте телеканала News 1st.

Также увеличилось число пострадавших: на данный момент их более 452 человек.

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21 апреля в Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Целями атак стали три католические церкви и три пятизвездочных отеля — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще два взрывных устройства были активированы на улицах. Среди погибших — минимум 35 иностранцев, россиян среди них нет.

Полиция уже задержала 13 подозреваемых в организации терактов. Однако об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация.

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