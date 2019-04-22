Олимпийского чемпиона арестовали за участие в протестах

Английский каноист Этьенн Скотт был в числе сотен задержанных полицией Лондона за участие в протестной акции. Об этом сообщает BBC.

39-летний спортсмен был схвачен четырьмя офицерами полиции. Отмечается, что Скотт избежал обвинений в отличие от 40 его соратников. Атлет отметил, что для него участие в протесте имеет огромную важность. Активисты выступали против замалчивания проблемы глобального потепления.

«Я чувствую, будто никогда прежде не делал ничего столь значимого», — убежден Скотт. «Да, мы доставляем некоторым неудобство своим поведением. Но донести нашу позицию очень важно — это неудобство покажется мелочью перед лицом реальных экологических проблем, с которыми мы столкнемся если не начнем бороться с глобальным потеплением», — заявил спортсмен.

Британец завоевал золото на Играх в Лондоне в 2012 году. В том же году Скотт выиграл медаль высшего достоинства на чемпионате Европы.

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