В «Главбухе» отметили 25 лет журнала показом фильма

На сайте журнала «Главбух» 22 апреля состоялась премьера фильма, посвященного Дню главбуха и юбилейному году издания, первый номер которого вышел 21 апреля 1994 года.

25 лет своей истории редакция журнала «Главбух» решила рассказать через оригинальную историю фирмы, основанной в Екатеринбурге в 1990-е, сделавшей свой основной капитал в Ростове-на-Дону в 2000-е и уже в наши дни осевшей в Москве.

«На примере одной фирмы мы показали, насколько сложно и одновременно легко было вести бизнес в нашей стране. Ведь предприятием здесь может владеть каждый — от олигарха до бомжа. Через призму времени мы показываем истории жизни людей и их ценности, истории о Вере, Надежде и Любви», — рассказала главный редактор журнала «Главбух» Светлана Ковалевская.

Режиссерами трех короткометражек стали Александр Иринархов (первая часть — «Вера»), Руслан Братов («Надежда»), Иван Соснин («Любовь»). В киноальманахе снялись Александр Баширов, Ирина Пегова, Анастасия Пронина, Никита Еленев, Андрей Благословенский, Никита Кукушкин, Соня Райзман.

В журнале отметили, что главная цель и фильма, и праздника напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчеты не формируются сами собой. За ними ответственно следят главные бухгалтеры — не «живые калькуляторы», а люди со своими человеческими и профессиональными проблемами.

Слово «бухгалтер» в переводе с немецкого языка означает «книговод (счетовод)». В качестве термина слово «бухгалтер» начало употребляться в 1498 году. Его автором является Христофор Штехер, служивший в Инсбрукской счетной палате, которого и принято считать первым бухгалтером. До этого всех, кто имел дела с финансами, называли писцами. В России слово «бухгалтер» ввел в обиход Петр Первый.