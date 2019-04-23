Китай рассказал о военном будущем

Китай планирует сохранять оборонительный характер военной стратегии и идти по пути мирного развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Китай будет решительно придерживаться оборонительного характера своей военной политики, продолжать придерживаться новой концепции безопасности», — заявил глава страны на встрече с иностранными делегациями военно-морских сил.

Си пояснил, что новая система международной безопасности должна быть основана на равенстве, взаимном доверии и справедливости. Он также подчеркнул, что китайцы выступают исключительно за мирное развитие.

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ВМС Китая с 22 по 25 апреля проводят в городе Циндао ряд торжественных мероприятий в честь 70-летия их образования. 23 апреля состоится международный парад, в котором примут участие около 20 судов из 11 стран, в том числе из России.

Ранее в апреле Китай показал ходовые испытания авианосца проекта 001A «Пипися» ( 皮皮虾), впервые созданного исключительно самой страной.

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