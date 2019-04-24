В США рассказали о проблемах «Арматы»

Перспективный танк Т-14 «Армата» опережает по стоимости и тактико-техническим характеристикам западные боевые машины, но остается слишком дорогим для России, пишет The National Interest.

Американский журнал к преимуществам Т-14 «Армата» относит, в частности, необитаемую башню со 125-миллиметровой пушкой, ракетное вооружение с лазерным наведением и дальность хода более 500 километров.

Стоимость Т-14 «Армата» составляет четыре миллиона долларов, в отличие от M1A2 Abrams, который оценивается в шесть миллионов.

В издании полагают, что в случае, если Т-14 «Армата» найдет иностранного покупателя, вырученных денежных средств все равно будет недостаточно для серийного производства сотен таких танков для российской армии.

По мнению The National Interest, сократить расходы на производство Т-14 «Армата» можно, пожертвовав в конструкции машины рядом функций, например туалетом.

В марте гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что прибыльность контрактов производителя Т-14 «Армата» с Минобороны России оставляет желать лучшего.

В том же месяце директор по качеству и информационным технологиям «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ) Илья Баранов сообщил, что Т-14 «Армата» получил туалет.

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В марте сообщалось, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха», без которой «проект был бы давно похоронен как излишне затратный».

В феврале стало известно, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16. Техника создана на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы «Армата» производства «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, Свердловская область).

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