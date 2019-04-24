«Аэрофлот» наградил неравнодушных пассажиров

В Москве открылся IV Международный форум SKYSERVICE 2019, посвященный развитию сервисных услуг на бортах воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Аэромар».

Открывая форум, генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев, отметил, что «для "Аэрофлота" качество сервиса — одно из важнейших конкурентных преимуществ». «Премиальный продукт "Аэрофлота отмечен множеством престижных международных наград. Высокие достижения невозможны без нашего дочернего предприятия и партнера — компании "Аэромар"», — подчеркнул он.

В свою очередь генеральный директор «Аэромар» Владимир Джао рассказал, что управляемая им компания производит 150 тысяч порций питания ежедневно. «Ни одна компания в мире не производит бортовое питание в таком количестве. При этом качество питания остается на неизменно высоком уровне», — отметил он. Джао также поприветствовал участников конкурса шеф-поваров ведущих бортовых кейтерингов Sky Delight Awards 2019 и программы ISPY — организации торговли на борту.

В ходе церемонии открытия форума заместитель генерального директора по работе с клиентами «Аэрофлота» Вадим Зингман представил известных часто летающих пассажиров, чьи неравнодушие и рекомендации помогают авиакомпаниям совершенствовать сервис. Победителями среди часто летающих пассажиров стали: Валерия — самая летающая певица, Алексей Венедиктов — самый летающий журналист, Тина Канделаки — самая летающая журналистка, Сергей Минаев — самый летающий писатель, Александр Петров — самый летающий актер, Эдуард Петров — самый летающий тележурналист,

Дмитрий Пучков (Goblin) — самый летающий переводчик, Константин Ремчуков — самый летающий главный редактор, Ольга Скабеева — самая летающая телеведущая, Ирина Старшенбаум — самая летающая актриса и Сергей Лазарев — самый летающий певец.

Виталий Савельев и Владимир Джао поздравили победителей и вручили им памятные призы.