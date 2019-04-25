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Россиянка призналась в любви мэру и поплатилась

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В Красноярске общественницу Ольгу Суворову вызвали на административную комиссию из-за надписи «Я люблю мэра» под окнами администрации. Об этом россиянка сообщила на своей странице в Facebook.

По словам общественницы, ей «пытались инкриминировать нарушение благоустройства». «Это означает, что любая надпись из серии: "Саша любит Машу" предосудительна? Я что-то не слышала, чтоб за это привлекали к ответственности», — написала Суворова. Она добавила, что теперь ей приходится «страдать от любви к мэру».

Общественница рассказала «7 каналу» Красноярска, что на комиссии ей предложили ознакомиться с составленным протоколом, однако не объяснили, что именно она нарушила. Суворова отказалась подписывать протокол и ушла с заседания.

«Я считаю, что ничего не портила. Брусчатка не утратила свой функционал, по ней можно ходить. Протокол мне направят по почте, но если несоответствия не устранят, придется обратиться в суд с заявлением о клевете», — пояснила общественница.

По данным телеканала, сначала ситуацией занимались правоохранительные органы, которые не нашли состава преступления и передали материалы в администрацию Центрального района.

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