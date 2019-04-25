Российская школьница испугалась операции и сбежала из больницы

В Омске 14-летняя школьница сбежала из больницы, испугавшись операции. Ее нашли спустя несколько часов без верхней одежды. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 24 апреля. Омскую школьницу госпитализировали с подозрением на воспаление аппендицита и должны были сделать операцию по его удалению. Испугавшись операции, девушка сбежала из больницы.

В поисках участвовали 30 волонтеров на 18 машинах. Спустя несколько часов больную нашли сильно замерзшей. Она была одета лишь в блузку и бриджи, в которых сбежала из больницы.

В марте сообщалось о школьнице из Санкт-Петербурга, которая сломала позвоночник при побеге из дома. Она пыталась спуститься с балкона пятого этажа при помощи поводка для собаки, в результате чего получила травмы позвоночника, перелом костей таза и многочисленные ушибы внутренних органов.

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