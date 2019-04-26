Президент Чехии назвал причину поражения Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы главы государства из-за того, что не смог обеспечить мир в Донбассе, несмотря на то, что ранее обещал избирателям добиться этого. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью пражскому телеканалу Barrandov.

Действующему президенту Украины никто не верит, утверждает политик, и колоссальный отрыв победителя президентских выборов Владимира Зеленского это подтверждает.

Чешский лидер считает, что Зеленский на посту главы государства более предпочтителен, поскольку стремится к скорейшему прекращению вооруженного конфликта в Донбассе и намерен приблизить страну к демократическим структурам западных стран. Также, по мнению политика, Зеленский будет бороться с «влиянием олигархов» в украинском обществе. Земан отметил, что понимает выбор украинцев и пожелал победителю президентской гонки «всего самого наилучшего».

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

Второй тур выборов главы государства на Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов электронных протоколов Зеленский набрал 73,22 процента голосов, Порошенко — 24,45 процента. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов. Имя нового главы государства должно быть объявлено до 1 мая. В Центризбиркоме Украины ранее сообщали, что планируют объявить итоги президентских выборов 30 апреля.

В 2014 году Порошенко заявил, что одним из основных пунктов его президентской программы будет завершение войны и стабилизация ситуации в стране. В ходе первой рабочей поездки в Донбасс в качестве главы государства он представил мирный план по урегулированию конфликта. План включал в себя вывод незаконных вооруженных формирований, создание гарантированного коридора для выхода российских и украинских наемников, разоружение, а также создание десятикилометровой буферной зоны на российско-украинской границе.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь опровергает эти утверждения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!