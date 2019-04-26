Лукашенко пообещал «близкой и родной» Сербии военную технику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на значительное развитие отношений между Белоруссией и Сербией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии. Запрещенных тем здесь нет», — сказал Лукашенко.

Материалы по теме Большой восточный брат Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник

По словам белорусского лидера, страны «по всем направлениям нащупывают вопросы, которые придадут дополнительный импульс сотрудничеству». Прежде всего это касается сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса и поставок в Сербию белорусской военной техники.

«Наша экономика начинает подтягиваться поближе к политике. Думаю, что в ближайшие два-три года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам», — считает Лукашенко.

Президент отметил, что объемы торговли между Белоруссией и Сербией растут, но это «не те объемы товарооборота, которые должны быть между дружественными странами и странами, обладающими таким потенциалом».

В июне 2018 года Белоруссия поставила Азербайджану ракетные системы залпового огня «Полонез». По словам Лукашенко, кроме Азербайджана вооружение предлагалось Армении, однако Ереван отказался, сославшись на наличие у себя российских комплексов «Искандер».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!