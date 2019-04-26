Сын обозвавшего пенсионеров тунеядцами депутата вслед за отцом лишился должности

Председатель Клетского районного суда Рашад Набиев решением квалификационной коллегии судей Волгоградской области досрочно лишен своих полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального судебного департамента.

Собеседник агентства отметил, что Набиев приобрел гражданство Азербайджана. Это нарушает закон «О статусе судей в России», по которому судье запрещено быть гражданином другой страны.

Рашад Набиев занимал свою должность с февраля 2013 года. Он — сын местного экс-депутата и бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева, который в марте лишился мандата за оскорбительные реплики в адрес малоимущих пенсионеров.

В частности, он говорил, что получающие пенсию в восемь тысяч рублей граждане — это тунеядцы и алкоголики. В подтверждение своих слов он привел в пример бывших работников предприятий, которые на пенсии получают в среднем 16-20 тысяч рублей в месяц. Его слова возмутили получающих минимальную пенсию тружеников с большим стажем. В областной думе его досрочно лишили полномочий.

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