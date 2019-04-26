Россия пообещала ответ на санкции против чеченского премьера

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Муслим Хучиев

Американские санкции против премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его супруги Сапият Шабазовой не останутся без ответа. Об этом заявили в российском МИД, соответствующий комментарий доступен на сайте внешнеполитического ведомства.

«Ничего из попыток давления на Россию, конечно, не выйдет. Американским политикам давно пора избавиться от иллюзий, что кого-то в нашей стране можно испугать закрытием въезда в США. Такие представления смехотворны», — говорится в заявлении. Российские дипломаты также рекомендуют Вашингтону задуматься, так как постоянное введение санкций выставляет его во все более неприглядном свете.

Информация о санкциях против Хучиева и Шабазовой появилась 25 апреля. «У Госдепартамента есть достоверная информация, что Муслим Хучиев участвовал в пытках», — говорилось в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Запрет связан со статьей бюджета на 2019 год, которая требует предпринимать подобные шаги против иностранных чиновников, которые, как считают в США, нарушают права человека.

Хучиев был назначен главой правительства Чечни в 2018 году. Ранее он занимал пост мэра Грозного: градоначальником стал в 2007-м, но через пять лет был вынужден уйти в отставку из-за критики главы республики Рамзана Кадырова, который обвинил его в злоупотреблениях и нарушениях, связанных с земельными вопросами. В 2015-м Хучиев вернулся на должность.

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