Китай еще больше заинтересовался российским газом

Китай рассматривает возможность заключения нового контракта на закупку российского газа в больших объемах. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» канала «Россия 1».

«Наши китайские партнеры (из государственной компании CNPC — прим. «Ленты.ру») проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте», — отметил Миллер.

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По его словам, Китай продолжает активно наращивать потребление газа — на 15 процентов в 2017 году и на 18 в 2018-м. Также растет импорт — на 32 процента в прошлом году. «В результате КНР впервые возглавила список крупнейших импортеров природного газа в мире. Спрос на природный газ в Китае продолжит расти. Необходимо обеспечить его надежными поставками на долгосрочную перспективу», — сказал глава «Газпрома».

Действующий контракт с Китаем, подписанный в 2014 году, предусматривает поставку 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет — всего более триллиона кубометров — по газопроводу «Сила Сибири».

По словам Миллера, в будущем поставки могут производиться по «западному маршруту» с месторождения на Ямале.

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