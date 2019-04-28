Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили

Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Вместо 13 мая на орбиту спутник отправится 27 мая. Причина переноса запуска не уточняется. По словам источника, замечаний к «Глонасс-М» и ракете-носителю «Союз-2.1б» нет. «Роскосмос» отказался комментировать информацию.

Ранее заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил, что к 2025 году точность ГЛОНАСС повысится на четверть. Кроме того, после 2020 года количество наземных станций ГЛОНАСС будет доведено за рубежом с 6 до 12, а в России — с 19 до 45.

ГЛОНАСС — одна из двух полностью функционирующих на данный момент систем глобальной спутниковой навигации. Развитием проекта занимается «Роскосмос». Система включает 26 спутников, из которых работают 23. Для полного покрытия Земли необходимо 24 аппарата.

В ноябре 2018 года сообщалось, что целевая программа ГЛОНАСС закончится в 2021 году, после чего система станет частью программы «Сфера». В нее войдут связь, навигация и дистанционное зондирование Земли.

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