Футболист получил красную карточку и погрузил стадион во тьму

Футболист «Кидлтон Девелопмент» Джулиус Мурага отключил свет на стадионе в матче любительских команд в Англии. Об этом сообщает Irish Mirror.

На 73-й минуте матча против «Челтенэм Сараканс» игрок был удален арбитром и покинул пределы поля. Спустя некоторое время освещение на стадионе было отключено. Встреча проходила уже вечером.

Мурага взял на себя вину, но подчеркнул, что инцидент был вызван случайностью. По его словам, он спутал переключатели в раздевалке. Футболист посчитал, что включает душ и по ошибке отключил освещение.

Пауза в игре заняла не более пяти минут. После восстановления подачи электричества встреча продолжилась. Клуб Мураги в меньшинстве потерпел поражение со счетом 1:3.

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