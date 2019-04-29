Российские врачи взяли с онкобольного 50 тысяч рублей за бесплатный протез

В Екатеринбурге с семьи больного раком Василия Сапрунова взяли 50 тысяч за бесплатный протез и не поставили его. Прокуратура Свердловской области начала проверку, передает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

Как рассказал сын онкобольного Сергей Сапрунов региональному изданию E1, в марте прошлого года в екатеринбургской больнице №14 его отцу протез якобы установили. Он должен был помочь больному раком пищевода принимать пищу. Родственники Василия Сапрунова потратили на протез более 50 тысяч рублей.

После этого проблемы с приемом пищи у мужчины не исчезли, и семье предложили еще одну операцию. «Мы поинтересовались: а как же эндопротез, который ему установили. Нам сказали, что эндопротез вышел естественным путем», — рассказал Сергей Сапрунов.

Впоследствии выяснилось, что больница выставила счет за этот же протез страховой компании. Оказалось, что протез должен предоставляться бесплатно, поскольку он оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования.

Позднее в другой больнице Василию Сапрунову сделали снимок, на котором никакого протеза не оказалось. Он скончался от рака пищевода 26 апреля 2019 года.

Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга назначило проверку по данному факту. Областная прокуратура также проводит проверку, в ходе которой будет установлено, проводилась ли операция по установке эндопротеза пациенту, должны ли были ее проводить бесплатно и из каких источников финансировалось ее проведение.

Ранее сообщалось, что в Саратове пациентке местной больницы удалили грудь из-за ошибочного диагноза. Ей диагностировали рак на основании гистологического исследования, предоставленного пациенткой. В отношении работников больницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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