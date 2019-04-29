Офицеров-педофилов осудили за совращение российских школьниц

В Ярославской области осуждена к длительным срокам лишения свободы преступная группа педофилов. Об этом в понедельник, 29 апреля, «Ленте.ру» рассказала Кристина Гузовская, официальный представитель областного управления Следственного комитета России (СКР).

«С 2011-го по 2015 год трое мужчин и шесть женщин заманивали малолетних девочек в частный дом в Гаврилов-Ямском районе или в автомобили, которые в момент преступления находились в Ярославле. При этом женщины находили этих девочек, а мужчины, вместе или поодиночке, вступали с ними в сексуальные связи», — рассказала Гузовская.

По словам официального представителя ярославского СУ СКР, на счету этой группы — 18 преступлений, потерпевшими признаны шесть девочек от 11 до 14 лет. О педофилах стало известно после того, как одна из потерпевших рассказала о произошедшем своей подруге, а та — взрослым.

Вина и мужчин, и женщин полностью доказана в суде. «Мужчины приговорены к 12, 20 и 21 годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщины-посредники — на сроки от 6,5 до 12 лет 7 месяцев в колонии общего режима», — рассказала Гузовская.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, среди осужденных — 59-летний майор авиации, 51-летний бывший старший лейтенант военно-морского флота, в момент задержания и суда — адвокат и одновременно начальник управления крупного государственного вуза (оба — жители Москвы), и 61-летний полковник МЧС из Костромы. Приговоренные женщины — молодые жительницы Ярославской области. За один половой акт мужчины платили от трех до пяти тысяч рублей, пострадавшим девочкам доставалось по 300-500 рублей.

«Обвиняемые сначала свою вину признавали, но затем от всех показаний отказались. Их причастность к педофилии доказана экспертами и свидетелями, а так же самими потерпевшими», — рассказал наш источник.

В Вологодской области в 9 апреля 2019 года был осужден настоятель Храма Святой Троицы в селе Липин Бор, отец Алексий (Мокиевский) — он более полутора лет регулярно вступал в сексуальную связь с одноклассницей своего сына.

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