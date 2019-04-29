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Российская самбистка подралась с соперницей и сломала ей нос

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Массовая драка спортсменок произошла на международном турнире по самбо во Владивостоке. Видео появилось на YouTube-канале Newsbox24.TV

По информации VL.ru, потасовка случилась после поединка за бронзовые медали среди женщин в весовой категории до 56 килограммов, в котором победу над Ольгой Вициной одержала Юлия Литвинцева. По словам бронзовой призерки, после боя она шла мимо трибун, где Вицина исподтишка ударила ее. Затем в драку вмешался молодой человек Вициной. Самбисток удалось разнять зрителям.

Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа. О состоянии Вициной не сообщается. Отмечается, что обеих спортсменок отстранили от соревнований.

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