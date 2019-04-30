Федору Емельяненко посоветовали провести последний бой и уйти

Российский боец смешанного стиля (MMA) Николай Алексахин поделился мыслями относительно будущего его соотечественника тяжеловеса Федора Емельяненко. Слова Алексахина приводит «Р-Спорт».

«Тяжело осознавать, что пора уходить. На мой взгляд, Емельяненко стоит провести еще один бой, чтобы уйти красиво», — заявил боец. Он отметил, что вырос на поединках Емельяненко в японском Pride.

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Свой предыдущий поединок 42-летний Емельяненко провел в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. Россиянина нокаутировал американец Райан Бейдер. В организации подтвердили, что положенные по контракту поединки Емельяненко уже провел. При этом глава Bellator Скотт Кокер готов предложить российскому тяжеловесу провести по одному поединку в Японии, России и США — странах, где боец запомнился своими выступлениями.

Емельяненко известен по боям в Pride, Affliction, Strikeforce и Bellator. В его активе 38 побед в MMA, 14 из которых нокаутом. Россиянин потерпел шесть поражений. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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