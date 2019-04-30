Пенсионер перепутал педали автомобиля и протаранил торговый центр

Автомобиль въехал в торговый центр в немецком Гамбурге. Об этом пишет Hamburger Morgenpost.

Сообщается, что машина на полной скорости стартовала со стоянки, заехала на ступеньки и разбила стеклянные двери. Mercedes остановился только на эскалаторе внутри помещения. Внутри торгового центра над атриумом свисали два колеса машины.

По данным издания, ранения получили девять человек, в том числе 78-летний пенсионер-водитель. По основной версии, он мог перепутать педали.

На место экстренно приехала полиция и спасатели. Все посетители были эвакуированы.

В конце марта сообщалось, что в Германии арестовали 10 подозреваемых в подготовке теракта.

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