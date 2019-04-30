Участница конкурса красоты «Мисс Франция» погибла под колесами трактора

Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Морган Роллан (Morgane Rolland) погибла под колесами трактора. Об этом сообщает местная газета 20 minutes.

Инцидент произошел в пятницу, 26 апреля. 22-летняя девушка ехала с другом на велосипеде по сельской местности региона Пеи-де-ла-Луар. На дорогу неожиданно выехал автомобиль, и пара попыталась уйти от столкновения. Роллан свернула в сторону и попала под проезжающий мимо трактор.

Пожарная бригада первой прибыла на место. К тому моменту у француженки остановилось сердце. Тело погибшей доставили в больницу на вертолете.

Друг Роллан и водитель сельскохозяйственной машины не пострадали.

Организатор конкурса «Мисс Франция» Сильви Теллие (Sylvie Tellier) выразила соболезнования Роллан и ее родственникам. «Когда судьба лишает жизни 22-летнюю девушку, нам остается только посочувствовать такой трагедии, — сказала она. — Покойся с миром, чудесная Морган! Приношу соболезнования ее родителям, возлюбленному и семье».

В 2018 году сообщалось, что победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» 1995 года Челси Смит (Chelsi Smith) умерла после продолжительной болезни. Представитель ее семьи сообщил, что причиной смерти стал рак печени, который женщине диагностировали весной 2017 года.

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