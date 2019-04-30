Россияне перестали понимать домашние задания своих детей и пошли к репетиторам

Родители российских школьников стали чаще обращаться за услугами репетиторов, чтобы успевать за своими детьми в знании учебной программы. К таким выводам пришли специалисты сервиса Tutor, пишет «Российская газета».

Самым востребованным предметом среди родителей стал английский язык (23 процента берущих уроки). Русским языком занимаются 16 процентов, математику изучают 15 процентов.

Более двух третей опрошенных признались, что не всегда сами понимают задания, которые решают их дети. Одной из причин называют ежегодное изменение образовательных программ. Кроме того, английский язык набирает популярность, и в больших группах заниматься становится сложнее.

Изучение иностранных языков с индивидуальным преподавателем в среднем стоит полторы тысячи рублей в час. Период подготовки составляет около 96 занятий в год. В сумме выходит 144 тысячи рублей за год занятий. Математика и русский язык стоят тысячу рублей в час. Если школьник и его родитель готовятся к олимпиаде, то уроки могут обойтись в две тысячи рублей.

Как пишет издание, схожая ситуация сложилась в Европе, где тоже меняются школьные программы. Родители сначала сами пытаются понять предмет и только потом ведут своих детей к репетиторам.

В апреле стало известно, что Центр защиты прав и интересов детей при Министерстве просвещения подготовил программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ. Для родителей будут проводить собрания, на которых расскажут, как распознать у ребенка суицидальные настроения.

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