В Голландии погибло рекордное число велосипедистов

В Нидерландах число погибших в дорожно-транспортных происшествиях велосипедистов впервые превысило автомобилистов. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что с 2017 по 2018 год в авариях с велосипедами погибли 206 человек, в то время как с автомобилями — 201. Среди первых выделяется возросшее число мужчин, людей старше 65 лет и любителей электровелосипедов.

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Новые данные статистики совпадают с тенденцией голландцев меньше использовать личные автомобили для передвижения, предпочитая ему двухколесный транспорт.

Местный Институт исследований безопасности дорожного движения в то же время утверждает, что несмотря на абсолютные цифры погибших, езда на велосипеде становится все менее опасной. Директор учреждения берет в расчет стремительно увеличивающееся расстояние, которое люди преодолевают на велосипеде, отмечая, что количество смертей и травм растет значительно медленнее.

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