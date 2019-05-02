Расист Дацик признал величие Майка Тайсона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик, известный расистскими убеждениями, высказался о бывшем чемпионе мира по боксу Майке Тайсоне. Слова спортсмена прозвучали на YouTube-канале «Железные судьбы».

В беседе с блогерами Дацик подчеркнул, что является расистом, а не националистом. Вспоминая начало занятий боевыми искусствами он рассказал, что вдохновлялся Брюсом Ли. Интервьюеры заинтересовались отношением бойца к афроамериканским боксерам. 39-летний Дацик резко высказался в адрес Мохаммеда Али, который, по его словам, избегал прямого боя. В то же время, несмотря на расистские взгляды, он высоко оценил Тайсона, охарактеризовав его, как одного из лучших бойцов в мире.

Дацик вышел из тюрьмы в феврале 2019-го и уже в апреле провел поединок против блогера Артема Тарасова по правилам MMA. Тарасов одержал победу за счет дисквалификации соперника.

Дацик известен по своим выступлениям в различных турнирах по MMA и кикбоксингу в 2000-х. Наиболее популярным стал его поединок против белоруса Андрея Орловского. Дацик принял бой в день турнира и одержал победу нокаутом.

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