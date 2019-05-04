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Пятеро российских военных подорвались на боеприпасе

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В Свердловской области пострадали пятеро военнослужащих в результате подрыва боеприпаса. Об этом в субботу, 4 мая, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), передает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел 3 мая на полигоне в воинской части. «Военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего один человек погиб, четверо получили ранения. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь гарнизона, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе добавили, что комиссия ЦВО совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства инцидента.

28 апреля на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадал один человек. Сообщалось, что причиной взрыва стал сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны. В результате пострадал один человек: ему оторвало кисть руки, также он получил осколочные ранения и ожог лица.

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