На Украине создали группу для расследований против Порошенко

На Украине и за рубежом создана группа специалистов, которые будут заниматься привлечением к уголовной ответственности действующего президента Петра Порошенко и людей из его ближайшего окружения. Об этом в эфире программы Противостояние сообщила заместитель главного редактора портала Страна.ua Светлана Крюкова, видео доступно на канале NewsOne в YouTube.

По ее словам, существует неформальная группа людей, цель которых — планомерное и системное преследование «пока еще действующей элиты при власти». «С тем, чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента [Порошенко] и его ближайшее окружение», — пояснила Крюкова.

Она отметила, что эта группа обладает «достаточным интеллектуальным и финансовым ресурсом». В частности, по данным Крюковой, входящие в нее специалисты уже начали привлекать крупные частные детективные компании к сбору информации о недвижимости, офшорах и зарубежных счетах Порошенко и его ближайшего окружения.

Крюкова также подчеркнула, что это люди «максимальной эффективности и непубличного сорта», которым «плевать на репутацию».

В апреле команда Владимира Зеленского, одержавшего победу на президентских выборах на Украине, поддержала петицию о запрете на выезд за границу для Порошенко и его ближайшего окружения. До этого стало известно, что киевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете на выезд из страны Порошенко на протяжении года после президентских и парламентских выборов. Иск подал журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский. Заявитель также попросил признать противоправной бездеятельность полиции и Службы безопасности Украины, которые, по его мнению, своевременно не пресекли посягательства чиновников и политиков на экономическую безопасность страны.

В феврале Зеленский, бывший тогда кандидатом на пост президента Украины, заявил, что в случае своей победы планирует отправить Порошенко в тюрьму.

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