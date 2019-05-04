Двукратная олимпийская чемпионка отказалась снижать уровень тестостерона

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня заявила, что не собирается снижать уровень тестостерона, чтобы соответствовать новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Ее слова приводит The Mirror.

«Черт возьми, нет! Я никуда не уйду. Обо мне было много споров, но это ничего не меняет. Все зависит от бога. Бог решил, чтобы я начала карьеру, он же ее и закончит. Ни один человек не помешает мне бегать», — заявила Семеня.

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В феврале IAAF предложила спортсменам с особенностями полового развития медикаментозно занижать уровень тестостерона. Семеня не согласилась с данными условиями и обратилась в Спортивный арбитражный суд. CAS не удовлетворил иск спортсменки.

Новые правила должны вступить в силу 8 мая и будут обязательными для допуска к следующему чемпионату мира. Он пройдет в Дохе с 27 октября по 6 октября следующего года.

Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

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