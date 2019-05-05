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Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура

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Сборная России

Сборная России досрочно победила в Еврохоккейтуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее 5 мая национальная команда Швеции на чешском этапе турнира обыграла Финляндию со счетом 2:1. Для финнов матч стал последним в этом сезоне. Таким образом, в общем зачете Еврохоккейтура в активе сборных России и Финляндии по 19 очков, однако российская команда занимает первое место по дополнительным показателям.

Сборная России на этапе в Чехии дважды проиграла: сначала шведам со счетом 4:6, затем финнам — 1:3. Заключительный матч турнира команда проведет 5 мая. Отечественные хоккеисты встретятся с чехами. Начало — в 19:00 по московскому времени.

В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.

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