Дайана Росс пожаловалась на полезшего в интимные места инспектора по досмотру

Американская певица Дайана Росс раскритиковала службу безопасности аэропорта в Новом Орлеане, обвинив сотрудницу в нарушении личных границ. О подробностях произошедшего артистка рассказала в Twitter.

Росс заявила, что служба безопасности «перешла все границы» во время проверки. «Я считаю это насилием — я до сих пор чувствую ее (сотрудницы службы безопасности — прим. «Ленты.ру») руки между моих ног, и спереди, и сзади. Она говорила мне, что это ее работа», — возмутилась певица.

Представитель службы, осуществлявшей проверку пассажиров в аэропорту Нового Орлеана, заявил, что действия сотрудницы полностью соответствовали протоколу безопасности. Он подчеркнул, что в службе изучили записи с камер наблюдения и не нашли никаких нарушений, передает The Guardian.

75-летняя Дайана Росс — многократный номинант на премии «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус», обладательница двух звезд на Аллее славы в Голливуде. В 1960-х годах артистка выступала в составе группы The Supremes, а в начале 1970-х занялась сольной карьерой.

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