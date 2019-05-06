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Актер сериала «Побег» попал в аварию в Москве

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Игорь Фурманюк

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован в результате аварии в Москве. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Отмечается, что Фурманюка доставили в одну из столичных больниц. Медики диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

В полиции заявили, что не осведомлены об аварии с участием актера.

Игорь Фурманюк снялся в таких сериалах, как «Секунда до...», «Дело чести», «Сонька Золотая Ручка» и «Пенсильвания», а также сыграл прокурора в российской адаптации американского телешоу «Побег». Его фильмография насчитывает более 90 картин.

В конце апреля стало известно о ДТП с участием певицы МакSим. Артистка попала в аварию по пути в аэропорт. В результате инцидента МакSим перенесла кратковременную потерю памяти.

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