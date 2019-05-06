Северная Корея осудила оппозицию Венесуэлы

Северная Корея выразила поддержку венесуэльскому народу в борьбе за суверенитет. Сообщение МИД КНДР с таким содержанием опубликовала газета Rodong Sinmun.

«Мы осуждаем все попытки сместить законно избранного президента Венесуэлы [Николаса Мадуро]», — говорится в официальном заявлении Северной Кореи. Там считают, что оппозиция в латиноамериканской стране работает при поддержке «внешних сил».

Материалы по теме «Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?» Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды

В заявлении также отмечается, что США, действуя как «единая сверхдержава», делают непозволительные заявления о возможном военном вмешательстве. Северная Корея расценивает эти слова как нарушение международного права. В сообщении добавляется, что КНДР призывает к мирному решению вопроса «в соответствии с самостоятельной волей правительства и народа».

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!