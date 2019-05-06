Глава МИД Украины отказался работать с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после вступления в должность новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают РИА Новости.

Климкин рассказал, что планирует предложить новому президенту свою отставку сразу после его инаугурации. Он считает, что необходимо позволить «новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона». По мнению Климкина, его добровольный уход в отставку повысит политическую культуру Украины.

Согласно украинскому законодательству глава государства имеет президентскую квоту на назначение двух министров — иностранных дел и обороны. Остальной состав правительственного кабинета формируется парламентским большинством в Верховной Раде.

После первого тура президентских выборов Климкин заявлял, что внешнеполитический курс Украины останется неизменным при любом главе государства. По его мнению, отношения с Россией испорчены навсегда, а Украина будет продолжать движение к «трансатлантическому сообществу в направлении НАТО, ЕС».

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22 процента избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45 процентра.

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