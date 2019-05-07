Названа главная причина преждевременной смерти

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Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что в одних только Штатах миллионы людей страдают от сердечной недостаточности, вызванной распространением ожирения и диабета. При этом снижается ожидаемая продолжительность жизни, а заболевания сердца являются основной причиной попадания в больницу и смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год. При этом они скорректировали по возрасту коэффициент смертности от сердечной недостаточности среди людей 35-84 лет.

Оказалось, что с 2012 года все больше людей погибает от проблем с сердцем, несмотря на значительные успехи в лечении дисфункции сердечной мышцы. По оценкам, шесть миллионов человек страдает от этого состояния, а прогноз для больных в целом неблагоприятен.

По словам ученых, для борьбы с тревожной ситуацией необходимо сосредоточиться на снижении факторов риска, включая высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет.

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