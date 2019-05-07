Disney перенесла премьеру «Аватара-2» и анонсировала новые «Звездные войны»

Новые эпизоды «Звездных войн» выйдут в 2022-м, 2024-м и 2026 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Walt Disney Company, которой принадлежат права на франшизу.

В конце этого года в российский прокат выйдет девятый эпизод киносаги — «Восхождение Скайуокера», снятый режиссером Джей Джей Абрамсом. Это станет последней частью трилогии сиквелов к предыдущим шести частям киноленты.

Исполнительный директор Disney Боб Айгер заявил, что компания решила сделать перерыв и выпустить новые фильмы «Звездных войн» спустя три года. Названия будущих кинолент держатся в секрете.

Также стало известно, что компания решила сдвинуть выход премьеры «Аватар-2» с 2020 года на декабрь 2021-го. Последняя часть запланирована на конец 2027 года, хотя ранее релиз был назначен на 2025 год. Первая часть картины вышла на экраны в 2009 году, став самым кассовым фильмом в истории.

Disney купила развлекательные активы 21st Century Fox в марте текущего года. Сумма сделки превысила 70 миллиардов долларов. Вместе с правами на «Аватар», компания получила права на мультсериал «Симпсоны».

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