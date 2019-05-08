«Аэрофлот» начал выплату компенсаций пассажирам SSJ-100, попавшим в авиакатастрофу 5 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

«Компенсации в размере 2 миллионов рублей перечислили четырем пострадавшим, находящимся в больницах, еще 1 миллион рублей — пассажиру, которому госпитализация не потребовалась», — уточнил источник.

При этом, по его словам, совет директоров уже одобрил вопрос выплат компенсаций всем пассажирам, потерпевшего катастрофу рейса, и родственникам погибших. Предполагается, что пассажирам, которым не потребовалась госпитализация, выплатят по 1 миллиону рублей, тем кого госпитализировали — 2 миллиона рублей, семьям погибших — 5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в сгоревшем SSJ-100 мог использоваться несертифицированный пластик. Источник «Ленты.ру» пояснил, что материал, использующийся в отделке и обивке самолета, должен быть устойчивым к горению относительно длительное время и даже при пожаре не должен выделять токсичный дым.

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вынужден был вернуться в аэропорт вылета и загорелся во время жесткой аварийной посадки. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.