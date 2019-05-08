Китаю предсказали крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере 13 триллионов долларов, такие выводы содержатся в исследовании Bloomberg.

По данным, собранным агентством, за первые четыре месяца этого года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму 39,2 миллиарда юаней (5,8 миллиарда долларов). Это примерно в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года.

По мнению аналитиков, если не произойдут изменения, 2019 год покажет максимум по дефолтам. Причины сложившейся ситуации эксперты видят в политике китайского правительства, направленной на борьбу с системой теневого банкинга, которая позволяла принимать решения по кредитам с меньшим контролем со стороны регулирующих органов.

Это спровоцировало сокращение финансирования, чем и объясняют всплеск дефолта, начавшийся в конце 2017 года и продолжающийся сегодня. По оценке Moody's Investors Service, короткие сроки погашения облигаций заставляют компании часто прибегать к рефинансированию. При этом банки неохотно кредитуют более слабые компании. Последние привыкли полагаться на теневые банки, чье количество продолжает сокращаться из-за новой политики регулирования.

Ранее сообщалось, что в ответ на очередное возможное повышение пошлин на китайские товары до 25 процентов Пекин готовит пакет мер по стимулированию национальной экономики. В частности, предусмотрено дополнительное снижение налогов и сборов, стимулирование покупок бытовой техники и автомобилей, а также дальнейшее снижение процентных ставок для роста кредитования, особенно для небольших компаний, которые наиболее уязвимы в ходе торговых войн.

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