Медведева ответила на просьбу общаться по-русски

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-аккаунте ответила на критику болельщика, упрекнувшего ее в использовании английского языка.

Анонсируя новое выступление на шоу Stars on Ice в США, Медведева опубликовала пост на английском. «See you tonight, Winnipeg (Увидимся сегодня вечером, Виннипег — прим. «Ленты.ру»)», — написала фигуристка. Один из подписчиков оставил комментарий под постом: «Ты россиянка? Так и пиши русскими буквами».

Медведева ответила на критику. «А город Winnipeg у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком», — заявила спортсменка. Виннипег — город в Канаде, столица провинции Манитоба.

В ноябре прошлого года фигуристка рассказала, что общается преимущественно на английском языке. Она отметила, что решила поменять в своей жизни все.

Медведева — двукратная чемпионка мира (2016-й и 2017-й). На последнем чемпионате мира, прошедшем в Японии, она завоевала бронзовую медаль. С мая 2018 года россиянка живет и тренируется в Канаде под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

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