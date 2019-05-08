Бросившего в Горбачева петарду художника Пименова избили в Москве

Художник-акционист Дмитрий Пименов оказался в больнице после нападения в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 8 мая.

Пименова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 5 мая с колотой раной кисти и ссадинами лица. Подробности нападения пока неизвестны.

48-летний Дмитрий Пименов — один из основателей арт-группы «Э.Т.И.» Он известен провокационными художественными акциями. В 1998-м в честь 30-летия студенческой революции в Париже вместе с единомышленниками Пименов организовал строительство баррикады на Большой Никитской улице неподалеку от Кремля.

В 2008-м художник сымитировал покушение на первого президента СССР Михаила Горбачева, бросив в него петарду и погрозив детским пистолетом. В 2011 году во время митинга на Болотной площади против фальсификации выборов в Государственную Думу Пименов устроил акцию, срывая с журналистов пресс-карты.

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