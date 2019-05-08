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Российская Instagram-модель похвасталась приглашением на парад Победы

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Российский Instagram-блогер и модель Александра Маркина продемонстрировала именное приглашение на парад Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. Соответствующее фото она выложила в Stories в соцсети.

Публикация Маркиной возмутила некоторых блогеров. «Приглашения на парад Победы вместо ветеранов отправляют инста-моделям», — заявила автор Telegram-канала Mur Мадонна Мур. Она саркастически заметила, что с такими гостями трибуны будут «красивыми».

Позднее Маркина попыталась оправдаться. «Пригласил меня на парад мой молодой человек, а не правительство», — заявила она. Однако блогеров такой ответ не устроил. «Сашенька, я готова отвесить отдельный респект только в случае, если ваш молодой человек — ветеран», — парировала Мур.

26-летняя Маркина является популярным блогером, на ее страницу в Instagram подписано 1,2 миллиона человек.

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