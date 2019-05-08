Су-25СМ3 поразит цели «без летчика»

Штурмовики Су-25СМ3 оснастят бортовым комплексом целеуказания и прицеливания, позволяющим поражать заранее выбранные цели практически без участия летчиков. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках дальнейшей модернизации штурмовиков новейшие версии Су-25СМ3 будут дооснащать новым прицельным комплексом. Он полностью автоматизирован, фактически летчику нужно только на экране выбрать цель, все остальное сделает искусственный интеллект», — сказал собеседник.

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Источник отметил, что такой комплекс, встроенный в единую систему управления войсками, будет самостоятельно обнаруживать и удерживать в прицеле цели, а также осуществлять наведение ракет.

Агентство напоминает, что аналогичную систему с искусственным интеллектом получит ударный вертолет Ми-28НМ.

В мае компания Lockheed Martin показала концепт палубного истребителя пятого поколения F-35C, с гиперзвуковой крылатой ракетой, созданной в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept).

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