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6
4
:
7
7
6
:
2
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«Барселона» устроит распродажу

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Иван Ракитич (слева)

«Барселона» летом 2019 года планирует расстаться с десятью футболистами. Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб не собирается продлевать аренду Кевина-Принса Боатенга и Джейсона Мурильо, которые вернутся в «Сассуоло» и «Вильярреал» соответственно. Также «Барселона» не планирует подписывать новый контракт с защитником Томасом Вермаленом, который из-за травм редко играет.

«Барселона» рассчитывает продать вратаря Йаспера Силлесена, выходящего на поле только в матчах Кубка Испании. Также клуб планирует избавиться от полузащитника Филипе Коутинью. В число претендентов на продажу также вошли Иван Ракитич, Самюэль Умтити, Денис Суарес, Малком и Рафинья Алькантара.

Ранее 9 мая сообщалось, что руководство «Барселоны» соберется, чтобы обсудить вопрос увольнения главного тренера Эрнесто Вальверде. Боссы клуба недовольны вылетом из Лиги чемпионов после разгромного поражения от «Ливерпуля». Также отмечалось, что судьба Коутинью решена: «Барселона» его продаст.

В нынешнем сезоне каталонцы выиграли чемпионат Испании. Также они сыграют в финале национального Кубка против «Валенсии».

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