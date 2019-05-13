Появились подробности задержания Емельяненко

Адвокат бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Кахабер Долбадзе рассказал о деталях задержания его клиента за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Долбадзе заявил, что Емельяненко не употреблял алкоголь, а пили лица, сопровождавшие его. Он отметил, что боец был доставлен в ОВД, а затем отпущен. «В отношении него административного протокола не составлялось. Ни о каком штрафе мне неизвестно, суда не будет», — добавил адвокат.

О задержании Емельяненко в Москве стало известно 12 мая. Он нарушал общественный порядок и распивал спиртные напитки. Спортсмен был доставлен в полицию. Позже появилось фото бойца перед задержанием. На нем он сидел на асфальте рядом с бутылкой.

Сам Емельяненко в комментарии телеканалу «Звезда» заявил, что не был задержан и находится дома. При этом сотрудники телеканала рассказали, что дозвонились до спортсмена только со второго раза, а поначалу его речь казалась бессвязной.

У Емельяненко есть судимость. В 2015 году спортсмена признали виновным в деле об изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру.

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